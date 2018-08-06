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Более 1 миллиона доз вакцины от гриппа поступит в Алтайский край в ближайшее время, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что это позволит охватить прививками против гриппа 45% населения края.
В ведомстве подчеркивают, что прививаться против гриппа лучше всего именно в осенний период, перед началом эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет формируется в течение двух-четырех недель после прививки.
По итогам прошедшего эпидемического сезона 2017-2018 годов против гриппа в Алтайском крае было привито 1 051 069 человек. Иммунизацией было охвачено 44,5% населения края.
Поступление вакцины в регион ожидается в срок до 31 августа.
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прививаться против гриппа лучше всего именно в осенний период, перед началом эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет формируется в течение двух-четырех недель после прививки.
срок выработки антител больше 3 недель
Поступление вакцины в регион ожидается в срок до 31 августа.
если еще не поступила, значит и прививаться смысла нет, не успеет иммунитет выработаться. с 1 сентября все пойдут в школу и институты, должны уже быть с иммунитетом против гриппа, а его еще нет, вот и начнут все болеть и параллельно прививаться от гриппа, усугубляя ситуацию.
Да даже если вовремя прививаются, вместо иммунитета одни осложнения. Многократно испытано на людях. Что за бодягу нам за бюджетные деньги вкалывают, непонятно. Толи просто бабло отмывают, толи эксперименты ставят.