Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от проведения работ на открытом воздухе в условиях аномальной жары.
"Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасной (экстремальной). Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие (уличные) работы на утреннее или вечернее время", — говорится в опубликованной рекомендации.
Если в рабочем помещении температура воздуха превышает отметку в 28,5°, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час, выше 29 — на два, выше 30,5 — на четыре.
В Роспотребнадзоре также напоминают о соблюдении питьевого режима и советуют организовывать перерывы в работе, если она проводится на жаре. Такие перерывы должны быть организованы в прохладном помещении.
"Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды", — пояснили в ведомстве.
Комментарии