Производители и дистрибьюторы медицинских изделий просят власти пересмотреть условия НДС, поскольку из-за высокой ставки многим медучреждениям придется отказаться от покупки новой техники, в том числе томографов, аппаратов УЗИ и кардиостимуляторов, пишут "Ведомости".
С технологической точки зрения новые приборы гораздо лучше, но по цене они менее конкурентоспособны. И если раньше медицинские учреждения еще хоть как-то могли позволить себе их приобретать, то теперь больницы вынуждены будут или закупать за большие деньги морально устаревшую технику, или же ремонтировать свое медоборудование, которое еще более устарело по меркам прогресса в медицине.
Письмо с просьбой пересмотреть условия НДС направлено министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, а также главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.
В послании говорится, что после перехода в 2017 году на новый классификатор медизделий ОКПД-2 аппараты, которые раньше облагались НДС по льготной ставке 0 или 10%, теперь попали под стандартную ставку в 18%.
Медицинским приборам, которые появились на рынке после 2017 года, стали присваивать новые коды. Из-за этого компаниям приходится платить НДС полностью, что мешает поставщикам выводить на рынок новую продукцию.
С 1 января 2019 года ставку НДС повысят с 18 до 20%. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.
Ранее россиян предупредили о резком скачке цен на товары и услуги из-за роста НДС.
Комментарии
Слава вождю - повысившему НДС!
ничего страшного рабы могут быть и больными
Семимильными шагами по стране шагает Геноцид…
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ! У нас лучшая современная медицина, и в Алтайском края как европейская, так по телевизору товарищ шойхет сказал, нашим врачам оборудование не нужно они так диагноз поставят
А я голосовала против Путина! Только почему-то таких, как я мало! Здравомыслие давно в России не в почете! Судят по делам! А в России дела плохи многие десятилетия!
Голосуйте за коммунистов. Позор ЕдРу !
Хе,хе, припутине родилися припутине и помрёте
У нас лучшая современная медицина
наглый лживый тролль
Да плевать на это больничное оборудование, надо Ротенберга выручать, правильный питерский пацан по санкции круто попал, да в Сирии ИГИЛ ( запрещённый в РФ) замочить в сортире
А какая тут ноче разница то? Что в город к врачу, что в Повалиху к бабке!
Зачем нам всякие пиндосские и гейропейские бесовские железяки. Настой коры дуба - наш выбор.
В церковь надо чаще ходить, постовать, а не больничные пороги обивать
6.08.2018 13:58
- гость -
Зачем нам всякие пиндосские и гейропейские бесовские железяки. Настой коры дуба - наш выбор.
К настою коры дуба добавить 1 к 3 отвар скрепушек духовных, употреблять 1 ст .л перед сном, три сказа сказав "Крым наш" и ни какие врачи не нужны
Мне тема с огурцом с грядки больше нравится..
6.08.2018 14:05
Геннадий Малахов
Доктор Попов - Сила земли - YouTube
нене святая вода наше все
Медицинское оборудование не облагается НДС. Что за глупость публикуете и народ злите.
Тут хохлофилы просто превзошли себя.
написано-облагается..ротенбергу поди нужнее ндс..
Согласно пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от обложения НДС реализация, а также передача для собственных нужд на территории РФ следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ:
- важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий;
- протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и полуфабрикатов к ним;
- технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за исключением солнцезащитных).
Ввоз этих товаров, а также сырья и комплектующих изделий для их производства на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, освобождается от налогообложения на основании п. 2 ст. 150 НК РФ.
6.08.2018 14:20
Гость
Медицинское оборудование не облагается НДС. Что за глупость публикуете и народ злите.
А Амик как хамелеон, вдруг еслиффф че..... , а они за правильных.
Ну видимо теперь как-то стыдно будет накидывать на закупаемое оборудование хорошие суммы и класть их в карман.
[strong]6.08.2018 14:20 В Минфине сообщили, что обращение будет рассмотрено, а в Минэкономразвития сообщили, что предложение уже рассматривается. А какого хрена, спрашивается, его рассматривать, если все так прекрасно. К тому же... там надо внимательно прочитать - это очень сложный маневр... буквы маленькие... но... проблема в классификаторе медизделий. И "новая" техника не та, которая в нераспакованной коробке приехала (хоть и 1980 года выпуска), а та, которая по последнему слову техники новая.