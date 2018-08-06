Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в августе побывает в ряде сибирских регионов, а также может встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал "Дождь", в рамках "сибирского турне" глава государства посетит Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области. Отметим, что во всех перечисленных регионах 9 сентября состоятся губернаторские выборы. По всей видимости, во время своей поездки Владимир Путин лично встретится с временно исполняющими обязанности губернаторов этих субъектов — Андреем Травниковым в НСО, Сергеем Цивилевым в Кузбассе и Александром Бурковым в Омске.
В Алтайском крае, напомним, в сентябре также пройдут выборы первого лица субъекта. Однако о визите Путина в наш регион не сообщается.
В целом же, как отмечают СМИ, Владимир Путин намерен поддержать перед выборами руководителей 17 регионов. С врио главы Алтайского края Виктором Томенко Владимир Путин может встретиться в рамках мероприятий, которые пройдут либо в Москве, либо в Сочи.
Напомним, что в последний раз Путин приезжал в Сибирь с официальным визитом в феврале этого года. Тогда он посетил Красноярск и Новосибирск.
Комментарии
Не каждый может получить поддержку президента, и это здорово, что он поддерживает Томенко
Мы с женой идем голосовать за Томенко. Мы оставили свое предложение по развитию региона и он откликнулся.
6.08.2018 12:52
- гость -
...
Ого, у Путина по моему особое расположение к Томенко.
Чудес ждать конечно же не будем. Все будет постепенно
когда я иду в лес за грибами я громко пою, и эхо откликается!
Виктор
Ого, у Путина по моему особое расположение к Томенко.
Вы на что тут намекаете?
Губернаторская кампания — это две составляющие: работа со СМИ и встречи с людьми. Томенко за то небольшое время,которое он в крае уже начал проводить встречи с людьми из разных слоев населения. А вот к другим кандидатам есть много вопросов. Где встречи? Где программа и как она появится без диалога с населением? Поэтому нужно делать выводы кто действительно собирается заниматься краем.
Может этим уже пора экономикой заниматься, а не вояжировать по стране, в которой благодаря бездарному правлению нищее и бесправное население?!
6.08.2018 13:08
- гость -
в которой благодаря бездарному правлению нищее и бесправное население?!
а мне нравится. главное залезть чуть повыше и можно гадить на тех кто ниже. люблю Россию, она заслужила это.
Томенко идет от ЕР, за повышение пенсионного возраста, а в сенаторы тоже планирует единороссов - как за него можно голосовать?!
Опять заказные комментарии за Томенко.
Без заказных комментарии тут бы только плевки и помои были в сторону кандидата от вовы.
За едропутов только умалишённые и проплаченные! Очнитесь, люди!