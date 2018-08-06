Понедельник
6 августа на летней веранде заведения "КрафтБургер" (Сухэ-Батора, 3) состоится "Летний кубок барменов CRAFT CUP-2018" (18+). Генеральным партнером мероприятия стали "Бочкари", вход бесплатный. Мероприятие продлится в течение всего дня, а в 20:00 состоится презентация нового продукта компании с дегустацией. В 20:30 начнется гранд-финал, а в 22:30 пройдет награждение участников и победителей.
Вторник
Школа бега Run Altay вновь проведет открытую тренировку, начало в 19:00 (0+). С участниками будет работать заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы Константин Свечкарь. Записаться и узнать все подробности о тренировке, точное место и многое другое можно по телефону: +7 (3852) 60-02-94 или в группе мероприятия.
Среда
В галерее "Республика ИЗО" можно посмотреть интересную выставку. "Шукшин. Палитра героя". Это мультижанровый проект, переосмысляющий творчество знаменитого писателя и режиссера с помощью нового визуального языка, театральных и кинематографических форм. Здесь собраны работы современных художников, созданные в родном селе писателя на Алтае. Выставка уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Барнаула, проект будет представлен до конца 2018 года в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Вход свободный (12+).
Четверг
В 19:00 в краевой столице начнется пешая экскурсия "Барнаул Горнозаводской" (0+). Участники познакомятся с наследием Акинфия Демидова, с архитектурным ансамблем Демидовской площади и посетят сереброплавильный завод. Сбор состоится у Демидовского столпа.
Подробная информация по телефону: +7 (3852) 63-35-75 или на сайте.
В это же время на площади у театра драмы клуб "Северная сторона" устроит настоящий сказочный бал. Здесь соберутся эльфы, гномы, хоббиты и орки, которые исполнят танцы Средиземья. Подробнее в группе мероприятия.
Пятница
Закончить рабочую неделю и отдохнуть от дел можно в кино. На большой экран на этой неделе выйдет комедия "Шпион, который меня кинул", леденящие кровь ужасы "Зло" и китайско-американский экшен "Мег: Монстр глубины". С детьми стоит сходить на мультфильм "В поисках йети" и красивое фэнтези "По ту сторону океана".
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