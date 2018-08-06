Фото: samara.goodster.ru
Жителей Алтайского края на этой рабочей неделе ждет отличная солнечная погода — осадков в ближайшую пятидневку не ожидается.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре, ежедневно температура воздуха в регионе будет повышаться на 1-3 градуса относительно предыдущих суток.
Так, если в ночь на 7 августа по краю будет +9...+14 градусов, а по северным и предгорным районам +3...+8 градусов, то к выходным температуры в ночное время поднимутся до +13...+18 градусов.
Днем в начале недели будет +22...+27 градусов, а к концу рабочей пятидневки по краю термометры будут показывать уже +27...+32 градуса.
Сухая и теплая погода приведет к повышению пожароопасности. В данный момент в западных районах края местами уже установился 4-й класс горимости.
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