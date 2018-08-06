Руководство букмекерской конторы "Росбет" задержали в Москве

В Москве пресекли незаконную игорную деятельность под видом букмекерской конторы, которая, по данным следствия, принесла незаконный доход на сумму не менее 100 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет.
Учредитель букмекерской конторы "Росбет" Александр Миронов, генеральный директор Александр Фролов, а также еще 16 соучастников преступной группы обвиняются по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой).
Следствием установлено, что не позднее марта 2017 года Миронов вступил в преступный сговор с Фроловым, после чего они, используя игровое оборудование и интернет, организовали в Москве незаконный игорный бизнес.
"Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". По предварительным данным, за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Миронов и Фролов привлекли еще не менее 16 участников, и каждый из них выполнял свои функции.
"В настоящее время в отношении Фролова и одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других 15 соучастников следствием избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Учредитель Миронов находится в федеральном розыске", — говорится в сообщении СК.
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