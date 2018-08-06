Девушку госпитализировали в Москве после отказа принять ее в монастырь

Представители Главного управления МВД по Москве сообщили о госпитализации в районе Хамовники 20-летней девушки, отравившейся неизвестными таблетками после отказа принять ее в монастырь, передает агентство городских новостей "Москва".
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, 5 августа в НИИ им. Н.В.Склифосовского доставили 20-летнюю девушку, у которой выявили острое отравление.
"Пациентка рассказала, что накануне вечером поссорилась с молодым человеком и оставила дома записку о том, что уехала в монастырь принимать монашество. После того, как девушку не приняли, она выпила таблетки и уснула на лавочке", — пояснили в ведомстве.
По данному факту полиция проводит проверку. Назначена экспертиза, которая поможет установить, каким препаратом отравилась девушка. Также выясняются мотивы ее поступка.
Комментарии
Госпитализировали, надеюсь, в ветклинику?
Доколе!!!
Её отказались принять в мужской монастырь?
причина отказа есть?
и список к кандидаткам где почитать