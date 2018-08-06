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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.
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Комментарии
Ведмааа!! Вееееедмаа!
Расправа началась....
Выложили бы фотки "пострадавших и оскорблённых". Народ должен знать своих героев в лицо.
действительно, а где пострадавшие о оскорбленные? видимо потом в магазин за хлебушком страшненько ходить будет.
Пострадавшие звёздочки пришивают
ребят, ну это же конец. (( интуитивно чувствую
а на основании чего пострадавшие решили, что они верующие и собственно чем это доказали?
6.08.2018 14:20
- гость -
действительно, а где пострадавшие о оскорбленные? видимо потом в магазин за хлебушком страшненько ходить будет.
Ты что ли очкарик прыщавенький напугаешь? А по сути....в Париже за насмешки над религиозными святынями одну редакцию обстреляли. Данная особа, не подумала, что ей смешно, а кому то неприемлемо...Имеешь точку зрения, держи при себе и думай о последствиях.
Человек со своим мнением может попасть под антологичные статьи 101%.
Вот она демократия на лицо.
Судья отказывает в общественном защитнике... поскольку у нее и так есть два адвоката.
Следующее заседание - 15:00 15 августа. Судья говорит, что на него вызовут оскорбленных. Девочкам надо бы хотя бы подучить, чем Новый Завет отличается от Ветхого завета, и что это такое вообще.
В студию пострадавших и оскорбленных.
4:27
месный
старожилбольше 500 сообщений
а на основании чего пострадавшие решили, что они верующие и собственно чем это доказали?
Тем не менее ваших юридических познаний мало, данная особа под судом.
Пострадавший (14:30) вона сидит слезами обливается, обзывается на людей, а она улыбается, на костёр её, расстрелять и утопить.
Ещё и платье в обтяжку и не покрыта.
6.08.2018 14:30
- гость -
что именно данной особе смешно , а вам неприемлемо?
почему попы со своей точкой зрения везде лезут, а не держат её при себе, или хотя бы в рамках стен своих заведений.
Мотузной нужно просить политического убежища в какой-нибудь стране за западной границей нашей Родины.
Капибара- не рыба!
6.08.2018 14:32
- гость -
я знаю что мало, вот и интересуюсь. Какие документы/экспертизы чем вообще доказано, что они те за кого себя выдают и главное как доказано, что они именно оскорбились.
6.08.2018 14:30
- гость -
Остынь фанатик.
Прадед сидел по доносу
Дед сидел за анекдот
....
Ты сидишь по доносу за анекдот)))
Россия 2018 год.
6.08.2018 14:38
месный
6.08.2018 14:30
- гость -
что именно данной особе смешно , а вам неприемлемо?
почему попы со своей точкой зрения везде лезут, а не держат её при себе, или хотя бы в рамках стен своих заведений.
В каком месте к тебе попы лезут? В каком месте тебе запрещено быть атеистом? Кто запретил тебе говорить что ты атеист? Что конкретно у тебя отобрали попы? Сколько религиозных каналов вещает выбранный тобой оператор? Сколько развлекательных и музыкальных каналов вещает выбранный тобой оператор? Сколько ты последний раз пожертвовал на нужды церкви? Твоим детям преподают "Закон Божий"? Привлекали ли тебя к административной и уголовной ответственности за НЕношение нательного креста? Приемлемо ли тебе совокупление с курицей участников группы "Пусси райт" в музее естествознаний? Показывал ли ты своим детям ролик с вышеуказанным действием?
6.08.2018 14:45
- гость -
6.08.2018 14:30
- гость -
Остынь фанатик.
Я спокоен, это ты перевозбужден очкарик.....
6.08.2018 14:30
- гость -
" А по сути....в Париже за насмешки над религиозными святынями одну редакцию обстреляли. Данная особа, не подумала, что ей смешно, а кому то неприемлемо...Имеешь точку зрения, держи при себе и думай о последствиях."
Тэкс, тэкс, тэкс...што тут у нас? ТПшечка одобряет
"Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошёл 7 января 2015 года в Париже. В результате нападения вооружённых боевиков погибло 12 человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации[1].
Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове»[2][3][4][5]"
Киса, ты допрыгаешься и не получишь работу. Продолжать стучать дальше и не отсвечивай.
6.08.2018 14:30
- гость -
Зачем Вы одобряете террористический акт? Что с вами не так?
Этот поц не понял, что сам может нарваться.
Нет никакой веры у двух особ, что донос написали. Ибо точно не смогут они так, указано в Писании:
"Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (Мф.17:20)."
6.08.2018 14:54
- гость -
Киса, ты допрыгаешься и не получишь работу. Продолжать стучать дальше и не отсвечивай.
Почему ты решил, что стучат?
Отыгрываешь верующего.
В качестве назидательного примера приводишь "нападение на Charlie Hebdo".
Оказывается это теракт Аль-Каеды.
......
Убегаешь.
6.08.2018 15:09
- гость -
ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)
Собирай манатки.
6.08.2018 14:50
- гость -
Ко мне лично попы не лезут. Но они лезут, к тому, что меня касается. В аборты, причём как рождается ребёнок сразу интерес пропадает. А ещё то им выствака не выставка, то концерт не концерт, то праздник не праздник - нада запретить/помешать - это разве не лезут.
У меня нет никакого оператора который что-то мне там вещает, а чё он нужен?
С чего это я вдруг должен жертвовать на нужды какойто церкви.
А вот библию я читал и к попам много вопросов и нету ответов.
Сжечь ее во имя веры, как в средние века
6.08.2018 15:15
месный
старожилбольше 500 сообщений
6.08.2018 14:50
- гость -
Ко мне лично попы не лезут. Но они лезут, к тому, что меня касается. В аборты, причём как рождается ребёнок сразу интерес пропадает. А ещё то им выствака не выставка, то концерт не концерт, то праздник не праздник - нада запретить/помешать - это разве не лезут.
Есть конкретные примеры по выставкам? По поводу абортов..., для тебя это актуально? Вчера в парке спорта рок-концерт был, организаторов и участников знаю лично, что то не говорили они о проблемах с РПЦ, к слову в зоне видимости от данного концерта храм расположен, наверное и там слышна была музыка.., но что то крестного хода организованно не было.
месный
старожилбольше 500 сообщений
6.08.2018 14:50
- гость -
дурак вы батенька, и мало того, что не просто дурак, а дурак глупый , упертый, уверенный в свое правоте, дурак ......
Сон разума, рождает чудовищ. Ф. Гойя
6.08.2018 15:58
- гость -
Какая разница, актульны для меня аборты или нет - попы туда свой нос суют, суют, их что кто-то просит, это их дело каким боком касается? И с каких пор это мы на ты перешли?
а вот ещё по поводу куда они лезут (гуглим) :
РПЦ попросила прокуроров запретить «сатанинский» фестиваль красок в Челябинске
ИСТОЧНИК: В ЮГРЕ ПО ЗВОНКУ РПЦ ЗАПРЕТИЛИ ГАРРИ ПОТТЕРА
Небогоугодное дело. В Перми после жалобы РПЦ запретили «шествие зомби»
В Омске по просьбе РПЦ запретили «Проводы зимы»
В Ярославской области по инициативе РПЦ на день запретили аборты в память о Вифлеемских младенцах
Омский «Тангейзер». Власти запретили спектакль после обращения РПЦ
РПЦ объявила День Нептуна вне закона
КАК В РОССИИ СРЫВАЮТ КОНЦЕРТЫ КУЛЬТОВЫХ МЕТАЛЛИСТОВ BEHEMOTH
РПЦ В ЦИВИЛЬСКЕ «ЗАПРЕТИЛА» ЧУВАШСКУЮ КУЛЬТУРУ
В селе Морозовка Воронежской области из праздничной программы Дня Молодежи из-за несоответствия православным ценностям изъяли сказочных персонажей.
Мэнсона запретили насовсем