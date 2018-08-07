Арбитражный суд Алтайского края принял заявление у регионального министерства имущества о расторжении договора аренды участка, на котором расположен парк "Изумрудный", с компанией "Лидер". Именно она взяла в аренду парк у мэрии, чтобы превратить его за несколько лет в зону семейного отдыха. Как говорится в материалах суда, власти пытаются взыскать долг по арендной плате за территорию в размере более миллиона рублей.
Иск был принят к производству 24 июля. В нем сообщается, что ООО "Лидер" должно властям 1 миллион 72 тысячи рублей за аренду участка и 57 тысяч пени за период с ноября 2017 года по июнь 2018 года. Фактически компания не платила за аренду уже более полугода.
Как сообщила Amic.ru куратор проекта Анна Ломоносова-Тайшина, проблема в ближайшее время будет исчерпана. Ситуация возникла из-за суда с бывшим арендатором парка Павлом Тулиным – не было понятно, чем завершится эта история. После того, как суд окончательно встал на сторону нового арендатора, в компании "Лидер" готовы совершить оплату в ближайшие дни.
Реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе. На Новый год на территории парка должен заработать каток. В 2019 году арендаторы парка "Изумрудный" в лице ООО "Лидер" намерены приступить к основным работам по изменению его облика. В проекте нет ни одного объекта капитального строительства, все строения будут базироваться на винтовых сваях. Общая сумма инвестиций в проект остается коммерческой тайной. Общая площадь работ составляет 19 гектаров. Самое важное, что парк не предусматривает аттракционов.
Между тем был разработан фирменный стиль парка "Изумрудный". Его разработал графический дизайнер Антон Шестаков.
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