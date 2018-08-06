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Многотонный гусеничный трактор, не поставленный на ручник, наехал на жителя Горного Алтая.
Как сообщили в МВД по республике, инцидент произошел 4 августа в урочище "Завьяловка". В этот день в районную больницу с травмами различной степени тяжести был доставлен 46-летний житель села Турочак.
"Предварительно установлено, что 4 августа около 14:20 часов в урочище "Завьяловка" Турочакского района 35-летний житель села Турочак оставил заведенный гусеничный трактор ДТ-75К, не поставив его на стояночный тормоз. В результате чего трактор самопроизвольно покатился и наехал на сельчанина", — приводят обстоятельства случившегося в полиции.
В данный момент в связи с произошедшим возбуждено административное расследование.
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