Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Судебный процесс по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной, обвиняемой в оскорблении чувств верующих и экстремизме, начался в Барнауле.
Заседание проходит в эти минуты в Индустриальном районном суде краевой столицы. На месте событий работают корреспонденты портала Amic.ru. На заседание пришло большое количество представителей СМИ, включая федеральные издания.
Сама обвиняемая сообщила журналистам, что испытывает серьезное волнение, и рассказала, что ей высказывают слова поддержки многие пользователи социальных сетей.
Напомним, 23-летней Марии инкриминируют "оскорбление чувств верующих" и "экстремизм". Поводом для возбуждения уголовного дела стали картинки с мемами, размещенные в соцсети "ВКонтакте".
Ранее отмечалось, что девушке грозит до шести лет тюрьмы. Также сообщалось, что банковские счета жительницы Барнаула заблокированы, а ее имя внесли в список экстремистов на сайте Росфинмониторинга еще до суда.
Сама обвиняемая рассказала, что страницу в социальной сети, которой заинтересовались правоохранители, она удалила еще в декабре 2017 года. А вот с обыском к ней пришли в мае 2018 года.
Комментарии
Настоящая героиня нашего времени.
Одна против попов и мордора.
А где представители РЦП ?
ПОЧЕМУ НЕ В КАНДАЛАХ????
Никуда не годится... Такой опасной преступнице надо быть в кандалах!
Блокировка моего комментария- прямое подтверждения того о чем я написала!"!!
борясь с хрупкой девушкой показали мощь
А када будет статья за аскарбление чуств неверущих?
Очень удобная статья. Кого угодно можно посадить!
А чё за картинки-то? Картинки в студию!
Хорошо что эти альтернативно одаренные Я Гашека не читали, а то бы запретили его произведения. А автора эксгумировали и расстреляли
Почему ее за решетку не посадили, она же опасный преступник,
Когда-то верующих оскорбляло утверждение Коперника, что Земля круглая.
Надеюсь, лет через 500 Мотузную оправдают.
Мракобесие
Парадокс, за картинки уголовное преследование, а вот интересно , кремлёвский старичок повышением пенсионного возраста верующих не оскорбляет
И всё-таки разум когда-нибудь победит...
6.08.2018 15:36
Гость
И всё-таки разум когда-нибудь победит...
Так же думали в 1937 году в СССР, но чуда не произошло, разуму в этих местах места нет, климат может быть или генетика, а может радиация
6.08.2018 15:36
Гость
думается не в нашей жизни
я думал, у них везде в суде евроремонт...
И всё-таки разум когда-нибудь победит...
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и люди станут добрее и перестанут делать фотожабы, унижающие людей
Я верующий и меня не оскорбляют эти картинки, требую немедленно выпустить ее на свободу!
Люди, а мы точно в XXI веке живём?
Это не мракобесие, это дремучая убогость мировоззрения доносчиков, уверена, что они никогда не видели рисунков Жана Эффеля "Сотворение мира", которые когда-то сериями печатались в Огоньке и никого это не оскорбляло.
Человеку 25 лет.
И кольцо в носу.
Не, это, конечно, от большого ума.
Эхх главное чтобы из-за такой ерунды не посадили девчонку...
М-да, а учёные ещё удивляются: и почему это инопланетные цивилизации не желают с нами контактировать!
А вот почему эти двум провокаторшам-доносчицам так доверяют - они точно верующие или намеренно вносят раскол в общество?!
6.08.2018 16:00
- гость -
подайте на нее в суд вас ЭТО так оскорбило ...бедненький
Бродского судили за тунеядство - судья покрыла позором свое имя, почти 60 лет прошло, а маразм только крепчает...
6.08.2018 16:12
- гость -
Нет, не оскорбило. Я просто констатировал факт. Ума у неё точно нет.
6.08.2018 16:19
- гость -
Ум есть у тех кто ее заложил и повязал?!
Сколько же денег на это все выделяется!!!
6.08.2018 16:19
- гость -
Так ты кинь в неё камень.
6.08.2018 16:23
- гость -
Тоже нет.
Кстати, их фото есть в ФБ.
Они просто студентки, им сказали написать, они и написали.
Ума там тоже нет.
6.08.2018 16:34
- гость -
Да и у тебя его тоже нет.
6.08.2018 16:32
- гость -
А зачем?
Мне это совсем не надо.
Я просто констатирую факт про эту Мотузную.
А то уже в ранг святой ее тут воздвигли.
Я же говорю, что тут у обеих сторон голова отсутствует.
6.08.2018 16:35
- гость -
А я здесь каким боком обсуждаюсь?
Или у вас всегда всё заканчивается переходом на личность оппонента?
Здесь обсуждается суд над Мотузной, выставлены ее фотографии. По одной из фотографий даден комментарий. Зачем вы не Мотузную или заявителей на неё обсуждаете, а комментатора?
6.08.2018 16:39
- гость -
Здесь обсуждается суд над Мотузной, выставлены ее фотографии. По одной из фотографий даден комментарий
Чем тебе неприятна эта евреечка? Хотя если ты в прошлой новости теракт оправдал..то удивляться особо нечему. Признай у тебя ума - нет. Или с чайную ложечку.
Я просто констатировал факт. Ума у неё точно нет.
как и у вас вы прям близнецы
6.08.2018 16:42
- гость -
Никакие иные новости не комментировал. Зашел прочитать про Мотузную. Оставил комментарий. Та что вы ошиблись. Повторно вопрос: вы всегда вместо обсуждения новости обсуждаете автора не понравившегося вам комментария?