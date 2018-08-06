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National Interest рассказал о "секретной защите" танка на базе "Арматы"

, ИА "Амител"
Активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и невиданными ранее системами"

Фото: warfiles.ru

Секретным оружием танка Т-14 на базе "Арматы" является комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", пишет "РИА Новости" со ссылкой на журнал National Interest.

Как сообщает издание, активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и невиданными ранее системами". Разработчики "Афганита" намеревались достичь совмещения в одном КАЗ преимуществ сразу двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: "Дрозд" и системы оптико-электронного подавления "Штора".

Отмечается, что "Афганит" подразумевает размещение двух активных фазированных антенных решеток по бокам от пушки, каждая из которых будет обладать пеленгом немногим более 90 градусов. Эти радары будут работать как в активном, так и пассивном режиме. Так, в пассивном режиме они смогут засекать радиолокационные станции обнаружения наземных целей и, возможно, перехватывать сигналы, посылаемые радиоуправляемым противотанковым ракетам.

Помимо этого, в новом КАЗ будет представлен набор оптических датчиков для отслеживания запуска противотанковых ракет. Для этих же целей в систему защиты добавят и используемые с 80-х годов лазерные приемники.

В комплекс "Афганит" входит размещение на задней стороне танковой башни пусковых установок, выстреливающих специальными средствами для создания дымовых завес и рассеивания материалов, обеспечивающих радиолокационное отражение или тепловое излучение.

Кроме того, в новейшем КАЗ предусмотрена установка, пускающая ударные ядра со скоростью порядка 1,7 километра в секунду для перехвата противотанковых снарядов на случай, если более "мягкие" средства защиты не окажутся эффективными.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.08.2018 16:35
- гость -

Лучше скажите - сколько минут жизни отведено этому танку на поле боя...

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