Землю круглой наконец-то сделали в Google Maps

Картографический сервис Google Maps отказался от плоской Земли, сообщает "Российская газета".
Теперь, если значительно уменьшить масштаб карты, в десктопной версии планета становится круглой. Ее можно крутить и поворачивать в разные стороны, как глобус.
Первыми это заметили пользователи популярного форума Reddit. "Для тех, кто верит, что Земля плоская, это настоящий удар", — шутят пользователи форума.
Отмечается, что на круглой карте есть искажения: полярные области растянуты больше, чем экваториальные.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 3% россиян верят в то, что планета Земля плоская.
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