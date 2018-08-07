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ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июль 2018 года

, ИА "Амител"
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за июль 2018 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п.п. "г", п. 20 п.п. "д".

П. 20 п.п. "г": информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2018 года

Наименование показателя Объем, млн кВт.ч
1 Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний: 3,679
2 ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", в т.ч.:  
  ВН 3,304
  СН1 0
  СН2 0,369
  НН 0,006
3 ООО "________", в т.ч.:  
  ВН  
  СН1  
  СН2  
  НН  

П. 20 п.п. "д": в соответствии с п. 4 ст. 23.1.Федерального закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в ред. от 27.07.2010 г.) цены (тарифы) на электрическую энергию для потребителей (кроме населения) не подлежат государственному регулированию с 01.01.2012 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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