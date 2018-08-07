Фото: Amic.ru
Минтранс России предлагает увеличить долю федерального финансирования на содержание региональных дорог до 50% к 2023 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на рабочую версию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и письмо замминистра транспорта Николая Асаула в субъекты РФ.
Планируется, что Минтранс в 2019 году оплатит из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличит долю до 50% к 2023 году. Оставшаяся доля трат должна оплачиваться из бюджета регионов.
Пока содержание региональных дорог финансируется из бюджетов субъектов Федерации. При этом в рабочей версии нацпроекта Минтранса, с которым ознакомилось издание, указывается, что в рамках правительственных программ поддержки субъектов на восстановление региональных дорог из федерального бюджета выделяется до 17% от необходимого объема средств.
Ожидается, что такая мера позволит бюджету Алтайского края ежегодно экономить около 500 миллионов рублей. Эти деньги тратились на содержание трассы из Барнаула через Павловск, Ребриху, Романово, Кулунду в Павлодар. Минтранс РФ ранее согласился взять эту дорогу на свой баланс. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Таким образом, в Алтайском крае появится третья федеральная трасса. Ранее пользователи интернета пожаловались на качество дорожного покрытия на участке от Мамонтово до Завьялово. В краевом минстройтрансе отметили, что пока не планируют ремонтировать этот участок, поскольку скоро он будет передан на баланс федералов.
Комментарии