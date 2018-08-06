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Жителя Бийска приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство собственной матери, сообщили в краевой прокуратуре.
Как уточняют в правоохранительном ведомстве, в начале февраля текущего года осужденный пришел с работы домой, где его мать с сожителем употребляли спиртное. В тот же вечер к ним в состоянии сильного алкогольного опьянения пришла знакомая матери.
"Вчетвером они продолжили употреблять спиртное. Ночью сожитель матери проснулся от криков и увидел, что осужденный многократно (как установили эксперты, не менее восьми раз) с силой ударил деревянной доской по голове лежащую на полу в комнате потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, которые в совокупности повлекли за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и стоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти", — приводят обстоятельства случившегося в прокуратуре.
Также отмечается, что, желая скрыть содеянное, мужчина предложил очевидцу преступления вывезти тело и сбросить его с берега реки. Однако последний отказался и достал телефон с целью вызвать сотрудников полиции, но воспользоваться им не успел, так как осужденный нанес ему удар по голове той же доской и забрал телефон.
В итоге о произошедшем свидетель смог сообщить правоохранителям лишь утром.
Полицейские обнаружили тело потерпевшей на полу в той же комнате, а в печке на кухне нашли и орудие преступления.
В прокуратуре добавляют, что во время суда злоумышленник вину не признал и настаивал на том, что именно свидетель произошедшего причастен к убийству. Однако эти доводы не нашли подтверждения.
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