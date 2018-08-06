Эксперты специализированных порталов представили рейтинг таких автомобилей, которые предусмотрены только для глав государств, сообщает Nation News.
Первую строчку топа занял Rolls-Royce Silver Spur Mk III, на котором предпочитает ездить султан Брунея Хассанал Болкиах. Его примерная цена составляет 14 млн долларов.
Второе место занял автомобиль, созданный специально для Папы Римского. Речь идет о Mercedes-Benz G-Class, который был переделан и усовершенствован специально для понтифика.
Третьим в топе стал лимузин Aurus, на котором передвигается президент России Владимир Путин. На этом автомобиле он впервые показался во время своей очередной инаугурации 7 мая 2018 года.
Два последних места в ТОП-5 заняли бронированный Cadillac The Beast, на котором передвигается президент США Дональд Трамп, а также бронированный Volkswagen Beetle, на котором ездил бывший президент Уругвая.
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