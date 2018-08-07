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"Немолодое" золото: в Барнауле прошел чемпионат по биатлону среди ветеранов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В эстафетной гонке лучшей вновь оказалась команда из Томска

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Летний биатлон с каждым годом становится все более популярным как у болельщиков, так и у профессиональных спортсменов. В отличие от зимних соревнований, здесь не нужно подбирать смазку для лыж, а также зависеть от погодных условий. С 3 по 5 августа в Барнауле уже в шестой раз прошел чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. В течение трех дней около 70 участников из 17 регионов страны выявляли сильнейшего.

В первый день турнира состоялась индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах спортсмену добавляли минуту. Среди спортсменов 1949 — 1959 годов рождения лучшим стал Александр Костюченко из Барнаула, первым среди участников 1960 — 1966 годов рождения был Владимир Овсянников из Бийска, Юрий Морозов из Новосибирска первым финишировал в группе спортсменов 1967 — 1974 годов рождения, а среди биатлонистов 1975 — 1983 годов рождения победителем вышел барнаулец Иван Лыжин.

Во второй день спортсмены соревновались в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами. За промах биатлонисты бежали штрафные круги. В группе участников 1949 — 1959 годов рождения первым стал Александр Костюченко из Барнаула, еще один представитель краевой столицы Владимир Толмачев одержал победу среди спортсменов 1960 — 1966 годов рождения, Юрий Пупышев из Ревды показал лучший результат среди участников 1967 — 1974 годов рождения, в группе спортсменов 1975 — 1983 годов рождения первым был Иван Лыжин из Барнаула.

"Состав участников в этом году очень сильный, соревнования каждый год становятся все более престижными. Все участники усиленно тренируются перед чемпионатом на уровне действующих спортсменов, это даёт высокие результаты", — отметил председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

Впрочем, самая зрелищная часть турнира — командная эстафета. За сборную Алтайского края в эстафетной гонке выступал бывший первый заместитель председателя правительства региона Сергей Локтев, трижды становившийся чемпионом страны среди ветеранов. В последнюю неделю он активно тренировался, чтобы набрать форму. Под вопросом было участие олимпийского чемпиона Сергея Тарасова, который уже долгое время не тренируется, но организаторы сумели в последний момент уговорить его выйти на старт. Как отметил Сергей Локтев, уровень участников с каждым годом растет. С одной стороны, в Барнаул приезжают за хорошими призами, с другой — для ветеранов одного из самых зрелищных видов спорта это возможность пообщаться три дня в неформальной обстановке. В ближайшей перспективе организаторы обсуждают возможность переезда турнира в Белокуриху, где построен современный лыжно-биатлонный комплекс.

"Нам верят и ценят высокий уровень организации турнира, который мы обеспечиваем. География городов, откуда прибыли спортсмены, – от Санкт-Петербурга до Иркутска. Кстати, результатом развития этого вида спорта в нашем городе стало появление школы имени олимпийского чемпиона Сергея Тарасова. В перспективе мы сможем проводить не только летние старты, но и зимние соревнования на лыжно-биатлонном комплексе в "Белокурихе-2", — отметил Сергей Локтев.

Главная особенность ветеранской эстафеты — общий возраст участников каждой команды чемпионата должен составлять не менее 180 лет. Правила соревнований в летнем биатлоне такие же, как и в зимнем. Однако вместо лыж используют лыжероллеры. В этом году за победу реально боролись около десяти команд. Несмотря на успех барнаульских ветеранов в индивидуальных гонках, теневыми фаворитами эстафеты оставались томичи. Именно они являлись действующими чемпионами в этой дисциплине.

На первом этапе за Томск бежал Сергей Красный, который с первых минут захватил лидерство. Еще до начала гонки организаторы сообщали, что победит тот, кто будет лучше стрелять в этот день. Так и вышло. На огнестрельном рубеже Сергей Красный был чрезвычайно точен и с результатом 10:53 передал эстафету Юрию Волкову в качестве безоговорочного лидера.

Представлявший первую команду "Алтай" Сергей Локтев закончил этап в середине таблицы, но Владимир Толмачев сумел отыграть отставание и приблизиться к группе лидеров. Впрочем, биатлонисты из Томска были точны на огневом рубеже и не подпускали к себе соперников. Ключевым событием эстафеты стала стрельба стоя на третьем этапе эстафеты. Олимпийский чемпион Сергей Тарасов приблизился к томичам, но техническая неисправность с винтовкой лишила возможности нашу команду бороться за победу.

"Пришел на стойку и стал нажимать на спусковой крючок. Он запал, и нужно было прикладывать около 3 килограммов усилий, чтобы совершить выстрел. Я пытался, но не смог нажать. После нескольких попыток понял, в чем проблема. Потерял 30 секунд и упустил возможность бороться за победу", — отметил Сергей Тарасов.

В дальнейшем опытные биатлонисты из Томска практически не ошибались на стрельбе. В итоге команда в составе Сергея Красного, Юрия Волкова, Александра Шапрова, Алексея Тимошина выиграла эстафету с общим временем 48 минут 09 секунд. Всего на 49 секунд от них отстала первая сборная Алтайского края: Сергей Локтев, Владимир Толмачев, Сергей Тарасов и Иван Лыжин. Бронза в активе второй команды "Алтая", в составе которой выступали Виктор Кучеров, Андрей Устинов, Олег Полянский, Сергей Рыбин. Лучшее время при этом в эстафете показал представитель команды "Гудвилл" Павел Вопилов с результатом 10:40.

"Мы очень благодарны организаторам за такой прекрасный турнир. К эстафете мы готовились. В индивидуальных гонках у меня не получилось со стрельбой, а сегодня все пошло хорошо с самого начала. С каждым годом соперники становятся все сильнее. В этом году сделали навес на стрельбище, поэтому из-за отсутствия света было сложнее", — рассказал после гонки Сергей Красный.

За первые места в каждой возрастной группе и эстафете участники получили новенькие телевизоры. Кроме того, награды были вручены всем участникам стартов от организаторов чемпионата, которыми выступили Барнаульский пивоваренный завод и агрохолдинг "Гудвилл".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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