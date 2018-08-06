Фото: УМВД по Барнаулу
Жителя Барнаула ждет скамья подсудимых за серию краж автомобильных зеркал — мужчине инкриминируют 16 преступлений.
Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанин подыскивал на территории региональной столицы дорогостоящие машины и, дожидаясь ночи, при помощи отвертки и ножа похищал элементы боковых зеркал автомобилей.
"Похищенное мужчина сбывал предприятиям, занимающимся куплей-продажей запасных частей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Ущерб от действий обвиняемого составил более 310 тысяч рублей.
Комментарии
А почему рядом с ним на скамье не сидят те, кто скупал у него краденное?