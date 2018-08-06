В 2018 году гречихой в России засеяли 1 млн 37 тыс. га, что на 39% меньше показателя 2017-го, сообщает AGROFOODINFO со ссылкой на данные Росстата.
Оказалось, что посевы были сокращены во всех федеральных округах, в том числе в Сибирском — на 34%, в Центральном — на 43%, в Приволжском — на 41%.
В Алтайском крае, традиционном лидере производства гречихи в стране, агрокультурой в этом году заняли 495 тыс. га, что на 34% меньше прошлогоднего уровня (750 тыс. га). Таким образом, на Алтайский край в этом году приходится почти 48% всех посевов гречихи в стране.
Ранее в связи с перепроизводством гречихи алтайские власти призывали сократить ее сев вдвое, до 360-380 тыс. га.
В результате сокращения площадей производство гречихи в этом году может составить 0,9-1 млн т, прогнозирует гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
В прошлом году, по данным Росстата, было собрано более 1,5 млн т гречихи, в 2016-м — почти 1,2 млн т. При этом внутреннее потребление эксперты оценивают примерно в 750 тыс. т. В результате запас гречихи в Алтайском крае оказался такой, что ее хватит и на 2019 год, сообщает издание.
Рекордный урожай привел к обрушению цен в Алтайском крае фактически в три раза. В целом по стране цены на агрокультуру снижались на протяжении всего прошлого года. В декабре, по данным Росстата, сельхозорганизации продавали гречиху в среднем по 8,2 тыс. руб./т, в то время как в декабре 2016-го — по 24,6 тыс. руб./т.
К апрелю агрокультура подешевела до 6,1 тыс. руб./т — минимума с ноября 2013 года. В мае-июне произошло некоторое восстановление цены — на 14%, до 7 тыс. руб./т. Как поясняла заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, аграрии просто отказались реализовывать гречиху по убыточным ценам.
Аналогичная динамика наблюдалась и по гречневой крупе. К апрелю в оптовом звене она подешевела в 2,5 раза к уровню апреля 2017-го, при последующем восстановлении к июню на треть, до 17,8 тыс. руб./т. В июне прошлого года гречка продавалась за 30,2 тыс. руб./т. По оценке Петриченко, сейчас крупа торгуется в европейской части страны по 14−16 тыс. руб./т, в Алтайском крае — по 11−14 тыс. руб./т.
"Таким образом, цены на гречку по-прежнему остаются на низком уровне. И я не думаю, что в ближайшее время они сильно поднимутся", — оценивает эксперт.
Ранее в связи с падением цен Минсельхоз потребовал от регионов значительно снизить посевы гречихи в 2018 году. Согласно рекомендациям ведомства, агрокультура должна была занять не более 1,2 млн га.
За девять месяцев крупяного сезона-2017/18 (сентябрь-май) экспорт гречихи составил 141 тыс. т.
Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко призвал Минсельхоз внести гречиху в перечень субсидируемых при отправке на экспорт агрокультур. По его словам, такое решение позволит снять излишки сельхозпродукции на региональном рынке, положительно скажется на ценовой ситуации и расширит экспортные возможности алтайских предприятий.
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