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Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на этой неделе в связи с высокой пожароопасностью.
"В Алтайском крае в период с 6 по 10 августа местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости)", — сообщает региональный Гидрометцентр.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, отмечают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
Жителей и гостей Алтайского края убедительно просят:
- не сжигать мусор и сухую траву;
- выезжая на отдых, не разводить костров;
- не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволять детям играть с огнем.
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