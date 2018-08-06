Активистов ОНФ возмутил концерт в Архангельске, в ходе которого детям читали отрывки из Толстого, Гоголя и Есенина. В прокуратуру отправили жалобу, пишет РБК.
Прокуратура Архангельска заявила, что по итогам проверки мероприятия "Характер и Я", проведенного студентами для школьников младших классов, было выявлено несоответствие содержания выступлений возрасту слушателей. Претензии прокуратуры вызвало мероприятие, на котором студенты читали школьникам отрывки из произведений Толстого, Гоголя и Есенина, а также поставили фрагмент мюзикла, следует из сообщения ведомства.
Организаторами мероприятия были студенты Архангельского музыкального колледжа, проводившие номера для школьников младших классов. Студенты прочитали им монологи из повести Николая Гоголя "Невский проспект", пьесы "На дне" Максима Горького, повести Льва Толстого "Крейцерова соната", поэмы Сергея Есенина "Черный человек". Также был поставлен фрагмент из мюзикла "Чикаго".
Выступление студентов вызвало недовольство активистов ОНФ, подавших жалобу в прокуратуру. "Проверка показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям", — отчиталось об итогах проверки надзорное ведомство.
В прокуратуре объяснили, что организаторы мероприятия не поставили на афишах знак ограничения по возрасту, что было сочтено нарушением закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Комментарии
Маразм крепчает, но это только начало..............
Если наши классики стали опасны для изучения, а сажают не убийц на дорогах и мошенников по 6 эпизодам, а копировальщиков мемов, возникает естественный вопрос :
куда катится это общество??
6.08.2018 17:55
- гость -
Если наши классики стали опасны для изучения, а сажают не убийц на дорогах и мошенников по 6 эпизодам, а копировальщиков мемов, возникает естественный вопрос :
куда катится это общество??
К своей гибели................
Конечно нельзя. Еще думать начнут
А ничего, что раньше Гоголя, Есенина и Толстого в школе изучали и в школьных библиотеках брали читать? Дом-2 по телевизору показывать - детям не вредит, а классики, на которых выросло несколько поколений - сразу повредило...