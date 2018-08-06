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Более 26 тысяч тонн санкционной продукции уничтожили в России с момента введения продуктового эмбарго.
"Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тысяч тонн нелегальной продукции. Незаконно ввезенной животноводческой продукции уничтожено 862,3 тонны. Преобладающая товарная группа – молочная продукция. "Санкционной" растительной продукции уничтожено 24,9 тысячи тонн. Большая часть – это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения", — отмечают в федеральном надзорном ведомстве.
Напомним, что 6 августа 2014 года в России вступил в силу Указ президента № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".
Федеральные власти называют данный документ вынужденной ответной мерой на неправомерное введение рядом западных стран экономических санкций в отношении России.
Указом был введен запрет на осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, введших в отношении нашей страны санкции или присоединившихся к ним.
Комментарии
КРЫМНАШ, ДАВИГУСЕЙ! З года пролетели как увлекательный роман, с каким наслаждением и удовольствием Росссельхознадзор рапортовал о тоннах раздавленных продуктах Дави их , мочи их! Пока давили яблоки, а теперь судя по всему принялись за людей, с таким же азартом МВД и ФСБ будут рапортовать сколь влупили двушек и десяточек за оскорбление чувств и мемы в интернете