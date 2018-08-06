Умер актер из сериала "Чемпион" Виктор Черненко

Актер театра и кино Виктор Черненко скончался на 57-м году жизни. Он получил популярность у театральной публики благодаря спектаклям "Анна Каренина" и "Мастер и Маргарита" на сцене Московского независимого театра, сообщает LIFE.
Телевизионной публике Черненко был известен, в частности, по сериалу "Чемпион". Причины смерти артиста неизвестны. О дате и месте похорон будет сообщено позднее.
Пост с соболезнованиями в своем Instagram уже выложила его коллега, актриса Мария Берсенева. "Замечательный человек и талантливейший актер. Горе ужасное... Потеря невосполнимая", — написала она.
Берсенева также назвала Черненко "лучшим Карениным" и "непревзойденным Воландом", отметив не только актерские, но и человеческие качества коллеги.
Черненко служил в Московском независимом и в Николаевском драматическом театре, а также снимался в кино и телесериалах. Так, актер появлялся на экране в фильмах "Среди серых камней", "Перемена участи", "Астенический синдром", в сериалах "Звездочет" и "Чемпион".
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