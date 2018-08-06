Маленький алтайский поселок за два дня посетили тысячи человек. В Верх-Обский приехали знаменитые артисты, жители соседних сел, журналисты местных и федеральных СМИ и политическая элита Алтайского края. Со 2 по 5 августа на родине Михаила Евдокимова (артист и народный губернатор погиб 7 августа 2005 года в автокатастрофе — прим. ред.) проходил традиционный фестиваль имени знаменитого земляка.

Как прошел фестиваль, почему из года в год на Алтай прилетают и приезжают самые разные люди и чем отличается это мероприятие от других, в материале Amic.ru.

От фестиваля до фестиваля

Несколько дней в году поселок Верх-Обский становится чуть ли не культурным центром Алтая. Улицы превращаются в пешеходные зоны, разбиваются палаточные городки, местные жители зарабатывают на том, что пускают туристов на постой.

Сельчане говорят: "Живем от фестиваля до фестиваля". И речь не о деньгах, которые здесь могут заработать на туристах. Жителям важно, что о любимом артисте помнят не только они. А иначе зачем тысячи людей из года в года приезжают в поселок Верх-Обский?

На главной площадке праздника - стадионе - задолго до начала концерта крутили песни Евдокимова, на экранах шли кадры с Михаилом Сергеевичем. После каждой песни народ аплодировал, будто сам артист выступал со сцены.

"Уже 13 лет без Сергеича. Мы так его по-свойски называем. Земляки же. Помню, как рыдали, когда узнали, что погиб. Так плакать и не перестали. Каждый раз, как песни его слушаю, когда о нем добрые слова говорят, так слезы подступают. Вот такой мужик был!.. Знаете, как нам важно, что сюда люди приезжают? Артисты знаменитые! Причем тут все такие простые. Заволокины, вот, приехали. Добрые, душевные, какие-то "свои", — рассказал житель поселка Верх-Обского Николай.

Знаменитые гости

Из года в год на Алтай приезжают народные артисты России Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный. Александр Яковлевич поблагодарил со сцены друга: "Спасибо Мише, что собирает нас здесь". Его поддержал и Панкратов-Черный.

"Дорогие друзья, спасибо, что приехали, что собрались. Я каждый год приезжаю на этот замечательный праздник. И чувствую себя все сильнее, потому что единомышленников все больше и больше. Спасибо вам большое. Счастья вам, любви, радости, веры в хорошее будущее! А оно обязательно должно быть!" - говорил со сцены артист.

Приехали и старые друзья Евдокимова: Анастасия и Захар Заволокины и ансамбль "Частушка". Кроме участия в фестивале в качестве почетных гостей, они снимали в Верх-Обском выпуск программы "Играй, гармонь!".

В 2017 году на фестиваль приезжали Александр Маршал и народный артист России Олег Митяев. В этом году перед зрителями выступил ансамбль "Самоцветы". Сюрпризом для гостей фестиваля стало выступление четырехлетнего Арслана Сибгатуллина из Казани. После исполнения песни "Священная война", которую посмотрели в интернете сотни тысяч человек, ребенка пригласили в программу "Лучше всех". На Алтае Арслан исполнил песню Михаила Евдокимова "Мой край для меня — это Родина". Зрители аплодировали ребенку стоя.

Память жива

Вдова Михаила Евдокимова, конечно, тоже прилетела на Алтай. В мемориальном музее Михаила Сергеевича Галина Николаевна встретилась с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко, который также стал почетным гостем фестиваля.

"Память до сих пор жива. 13 лет прошло, а люди приезжают и приезжают. Количество не уменьшается, десятки тысяч людей на деревенском стадионе. Кто-то первый раз, другие приезжают много-много лет каждый год. Спасибо за память, очень приятно, что Михаила Сергеевича помнят", — сказала журналистам Галина Евдокимова.

"Я уже несколько месяцев живу и работаю в Алтайском крае. И я уже успел услышать отзывы земляков Евдокимова о том, кто он такой для них, почему такое отношение к нему сложилось в Алтайском крае, почему его любят, помнят, чтят, почему проводят фестивали, мероприятия, посвященные его памяти, его имени. Это заставило меня повнимательнее отнестись к его личности. И в том числе, конечно, к тому периоду, когда люди захотели именно такого человека видеть во главе всего края. И трагические события, которые случились больше 13 лет назад, — я ко всему этому поближе прикоснулся, это не может оставлять равнодушным", — рассказал Томенко.

Уже на сцене во время приветствия врио губернатора подчеркнул: "Михаил Сергеевич Евдокимов был по-настоящему народным артистом, народным любимцем и народным губернатором. Таким он и ушел, таким мы его все и помним. Я, пользуясь такой прекрасной возможностью, хотел бы выразить благодарность всем, кто вносит большую и маленькую долю, чтобы имя Михаила Евдокимова продолжало звучать, чтобы память о нем была жива".