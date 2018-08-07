Фото: правительство Алтайского края
Строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки в Алтайском крае стоимостью 3,3 миллиарда рублей должно завершиться уже к концу 2018 года. Это почти на два года позже, чем планировалось. Об этом сообщил первый заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Сергей Гончар на встрече с врио главы региона Виктором Томенко.
По словам представителя ведомства, сейчас там строят подходы к мосту протяженностью девять километров с четырьмя полосами движения, а также две разноуровневые транспортные развязки. На первой, на съезде в райцентр Тальменка, установили опоры путепровода, смонтировали балки пролетного строения и выполнили гидроизоляцию ездового полотна с защитным слоем. На второй, к селам Кашкарагаиха и Луговое, идет монтаж железобетонных ростверков. На подходах ведут работы по устройству земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды. Ввод моста в эксплуатацию состоится в конце 2019 года.
К выполнению работ привлечены субподрядчики в лице Северо-Восточного дорожно-строительного управления и Дорожно-строительного управления №1.
Кроме того, Виктору Томенко сообщили, что в этом дорожно-строительном сезоне в регионе отремонтируют 113 километров федеральных трасс — примерно пятую часть сети. На большинстве объектов работы входят в заключительную стадию.
Строительство моста через реку Чумыш началось в конце 2014 года. Мост находится на автодороге Р-256 ''Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией''. В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метра, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения.
Изначально планировалось, что мост стоимостью 3,3 миллиарда рублей будет открыт в конце 2017 года. Компания "Сибмост", которая строит объект, оказалась в сложной экономической ситуации. Точная дата окончания строительства моста еще не определена, но пока стоит в плане на 2018 год. Отставание от первоначальных графиков началось еще в 2015 году. Сейчас субподрядная организация из Алтайского края, ООО "ДСУ-1", работает на развязке в райцентр Тальменка.
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