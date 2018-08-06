Таможенники провели проверки среди предпринимателей Алтайского края, торгующих меховыми изделиями, сообщает "Катунь 24".
В результате были обнаружены 134 шубы и дубленки, незаконно привезенные из-за границы. На верхней одежде были размещены специальные контрольные идентификационные знаки и ярлыки с указанием размера и страны производителя. Но не было документов, подтверждающих прохождение таможенной процедуры.
Шубы и дубленки были арестованы до прохождения предпринимателями всех таможенных операций.
Отмечается, что бизнесмены сразу подали таможенные декларации на меховые изделия.
В результате федеральный бюджет края пополнился на 660 тыс. рублей — такую сумму составили уплаченные налоги, пошлины и сборы.
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