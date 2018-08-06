Минтруд начал работать над типовыми программами антикоррупционного обучения для госслужащих и бизнеса, к созданию которых привлекут специалистов из других ведомств и экспертов из коммерческих организаций, пишут "Известия".
За основу для антикоррупционного обучения возьмут имеющийся опыт. Минтруд уже более семи лет организует повышение квалификации для сотрудников, ответственных за борьбу с коррупцией. За это время удалось обучить более 183 тысяч чиновников.
По обновленным программам госслужащие будут получать знания по части антикоррупционных запретов, требований к служебному поведению, а также изучат последовательность действий на случай выявления факта взяточничества.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что чиновников в России станет меньше на треть в ближайшие шесть лет.
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