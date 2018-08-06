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Работы по обновлению двух участков дорог общей стоимостью около 100 миллионов рублей проводят в Усть-Пристанском районе Алтайского края, сообщает региональный минстройтранс.
Речь идет об участке протяженностью 5,5 километра на трассе "Алейск-Петропавловское-Смоленское" (стоимость работ – около 72 миллионов рублей) и подъезде к селу Нижнеозерное протяженностью около трех километров (стоимость работ – 26 миллионов рублей).
Средства на обновление указанных участков выделены из краевого бюджета.
В профильном региональном министерстве добавляют, что за последние годы круглогодичным проездом к дорогам с твердым покрытием было обеспечено свыше 100 населенных пунктов Алтайского края.
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