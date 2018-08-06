Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в оскорблении чувств верующих и экстремизме, отказалась от данных ранее признательных показаний. По этой причине ее дело, рассматриваемое в Индустриальном районном суде, будет слушаться в общем, а не особом порядке.
Так оживленно перед зданием районного суда не было, пожалуй, давно. Тех, кто пришел поддержать обвиняемую, набралось не менее 50 человек. Еще около 20 представляли краевые и городские СМИ.
В этой связи заседание проводилось в максимально вместительной аудитории, расположенной в подвальном помещении. Но даже в этом зале судебного заседания оказалось слишком тесно для столь большого количества слушателей. Вольготно было только гособвинителям, которые вдвоем разместились на свободном ряду.
Еще один момент, который вызвал удивление, — то, что на заседание пропустили не только пишущих журналистов (с диктофонами), но также телевизионщиков и фотографов. Для отечественной практики по уголовным делам это скорее нетипичное явление.
Сама Мария Мотузная попробовала сходу заявить ходатайство о привлечении в качестве общественного защитника известного активиста Виктора Рау. Однако суд, взяв 20-минутную паузу, ожидаемо отклонил просьбу. Мотивация оказалась предсказуемой — интересы Мотузной и так представляют сразу два адвоката, плюс ко всему экс-выдвиженец на пост губернатора Алтайского края не является профессиональным юристом, несмотря на наличие соответствующего образования.
Обвиняемая, как и предполагали многие, попросила суд об отмене особого порядка судопроизводства. Он предполагает отказ от исследования доказательств судом, полное признание своей вины, как следствие — более мягкое наказание, чем это предусмотрено санкцией статьи УК. Однако и обжаловать такой приговор в дальнейшем будет нельзя.
Теперь же г-жа Мотузная попросила рассматривать ее дело в общем порядке, с чем суд и согласился.
Несколько слов стоит сказать и об адвокатах Марии Мотузной. Большей частью солировал на сегодняшнем заседании Алексей Бушмаков, специализирующийся как раз на делах подобного рода. Так, ранее он защищал "ловца покемонов" в здании храма Руслана Соколовского, осужденную за репост Евгению Чудновец, многодетную мать Юлию Савиновских и др.
Правозащитник сделал два важных заявления. Во-первых, Бушмаков настаивает на переквалификации ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) на ст. 5.26. КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). В первом случае максимальное наказание может составить один год лишения свободы, во втором случае можно отделаться штрафом. Естественно, Мария Мотузная поддержала данное заявление.
Кроме того, адвокат попросил вернуть дело повторно прокурору из-за ряда процессуальных нарушений. В частности, Алексей Бушмаков не нашел в экспертном заключении по делу указаний на используемые методики, которые применяли специалисты. Кроме того, обвиняемой не разъяснились ее права, в том числе и на этапе, когда она подписывала признательные показания.
Судьбу этих двух ходатайств суд определит уже на следующем заседании — 15 августа.
Комментарии
А фабриканты дела не подсудны?
по идее они должны пояснить суду какие душевные муки и терзания перенесли и как глубоко оскорбились
Какой же бред! Девчонку не за что судят! А вот за убийство котенка никому ничего не вменяют! Даже уголовного дела не будет! Меня вот лично оскорбило данное головоотрубание! Оскорбило все мои чувства! Куда мне подавать заявление и кому??? Выходит, что размещение картинок гораздо страшнее и вреднее для общества, чем хладнокровное издевательство-убийство на камеру!!! Мир сошел с ума! Тяжесть вообще не сопоставима! Девушке нужно в ЕСПЧ, однозначно! Только так можно разбираться с русским произволом!
Как бесится сетевая братия. А ну как действительно осудят, придётся ведь голову включать прежде чем всякое дерьмо в сеть выплёскивать, а включать-то нечего. Да и без "геройства" теперь как без наркотиков.Если день в РПЦ не плюнут, спать спокойно не смогут.
6.08.2018 17:53
- гость -
Открывай пошырше рот!!
"13:39«Лента.ру» опубликовала расследование о детях-невольниках в РПЦ"
6.08.2018 17:53
- гость -
Как бесится сетевая братия.
де_билка?
за убийство в ДТП 2 года дают, за пост до 6 лет
Вольготно было только гособвинителям, которые вдвоем разместились на свободном ряду
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хотите сказать, мало обвинителей пришло?
даже провластная усмановская майлру групп против посадок:
Корпорация Mail.Ru Group призвала изменить законодательство и правоприменительную практику в отношении осужденных за лайки и репосты в социальных сетях. Как отмечается в сообщении компании, Mail.Ru Group считает необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев.
"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", — говорится в релизе.
В начале июля Минкомсвязь поддержала призыв МВД об отмене наказания за репосты. Замдиректора департамента Арсений Недяк выступил за декриминализацию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и отмену уголовного преследования за репосты и лайки в соцсетях. Тогда замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что репосты и лайки в Интернете не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел.
Во время прямой линии 7 июня президент Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов предложили исключить ответственность за репосты в Интернете.
пошла движуха. скорее всево хотят Япончика снять.
6.08.2018 17:53
- гость -
рпц само себе в спину плюёт своими действиями так, что никакому коментатору или лайкателю и размещатору картинок не снилось.
6.08.2018 17:53
- гость -
Маша ничего не выплескивала. в сохраненках у нее за 2013 год нашли ОДНУ ЧУЖУЮ картинку "крестный ход на бездорожье" с фразой Гоголя "В России две беды - дураки и дороги", под которой половина россиян подпишется.
позорники...
Все больше и больше хочется свалить из этой полной идиотов страны. Раньше просто приходили мысли, теперь они формируются в план
6.08.2018 17:53
- гость -
РПЦ само себя опускает "ниже плинтуса"! Сколько уже "рабов божьих" в пьяном виде, на автомобилях совершило аварий и со смертельным исходом!
Среди старших школьников и студентов тотальное убеждение валить из страны.
Молодежный максимализм.
Поголовная вера в то, что там лучше.
Подобные дeбильный дела только портят имидж государства.
Уважаемая редакция возьмите интервью у Исаенки и Битнера интересно узнать мотивы этих обиженок