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Вторник, 7 августа, в Алтайском крае выдастся ясным и теплым, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В регионе в этот день будет без осадков, в утренние часы местами туман. Температуры воздуха в крае составят +23...+28 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров.
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В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +23...+25 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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