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Плюс один: алтайский общественник попал под уголовное дело из-за репоста

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Уголовное дело заведено по статье "Экстремизм"

Фото: om-saratov.ru

Общественник, член партии ЛДПР в Заринске 33-летний Антон Ангел стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в репосте материалов экстремистского содержания. Об этом он сам рассказал порталу Amic.ru.

"4 апреля 2018 года было возбуждено уголовное дело после обнаружения на странице пользователя Антона Ангела в соцсети "ВКонтакте" картинок якобы экстремистского содержания, о чём мне сообщили сами правоохранители. 13 апреля в 6 утра ко мне домой в Барнауле пришли оперативники. У меня провели обыск, одновременно с этим мероприятием обыскали квартиру моей мамы в Заринске. Изъяли четыре телефона, несколько флешек, компьютеров и ноутбуков, блокноты, гражданское пневматическое оружие", — рассказал Антон Ангел.

Затем его привезли на Калинина, 20, где располагается Центр по противодействию экстремизму. Он уверяет, что обязательного протокола задержания составлено не было, прокурор также не уведомлялся, его убеждали написать заявление о явке с повинной. Сейчас делом занимается Следственный комитет. Дело заведено по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Поводом, по словам Антона Ангела, стали некоторые репосты картинок с материалами о деятельности сионистов (сионизм — это форма расизма и расовой дискриминации, определена ООН и международными организациями). Он уверяет, что за последние пару лет его страницу неоднократно взламывали и он даже не видел всех тех картинок, репост которых ему вменяют.

"Эксперт дал заключение, что у меня враждебное отношение к группе лиц по их принадлежности к евреям, но каких-либо экстремистских материалов про евреев вообще не было", — сказал он.

Антон Ангел является членом партии ЛДПР в Заринске, работает юристом в коммерческой компании в Барнауле.

"Как выяснилось, материалы на меня готовили с конца 2016 года. Как раз перед этим мы с ЛДПР начали бурную деятельность против произвола и бездействия власти Заринска. Мы давно мешаем местным чиновникам спокойно жить", — сказал Антон Ангел.

Он уверен, вся эта история связана с конфликтом с чиновниками. Главный объект их внимания — глава Заринска Иван Терешкин. Заринское руководство ЛДПР и Антон Ангел неоднократно публично обвиняли руководителя города в многочисленных должностных преступлениях. Один из примеров – попытки Антона Ангела и его соратников заставить власть сделать переход через железнодорожные пути, где по необходимости ходит много людей и где бывают несчастные случаи. Кстати, ЛДПР сейчас собирает подписи за отставку Терешкина.

"Мы залезли туда, куда лезть нельзя — в денежный мешок. Меня давно предупреждали: не лезь на рожон, вы всем стали уже надоедать, создаете много шума. А после заведения дела заринские адвокаты отказались со мной сотрудничать. Сказали: нам тут еще работать", — говорит он, называя себя и команду правдоискателями.

Портал Amic.ru направил запрос в Следственный комитет. Будем следить за развитием событий.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, сейчас в Барнауле расследуется сразу несколько схожих уголовных дел. В понедельник, 6 августа, начался суд над 23-летней Марией Мотузной. Ей инкриминируют "оскорбление чувств верующих" и "экстремизм". Поводом для возбуждения уголовного дела также стали картинки с мемами "ВКонтакте".

Также расследуется дело об оскорблении чувств верующих в отношении 19-летнего барнаульского студента Даниила Маркина. Одна из картинок — изображение героя американского сериала "Игра престолов" Джона Сноу. А точнее, его воскрешение после смерти с подписью, которая звучит как фраза, которую православные говорят друг другу на Пасху, только вместо "Христос" там "Джон Сноу".

Еще одно дело — против 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина. Поводом стали  несколько сохраненных картинок во "ВКонтакте", в числе которых карикатура на патриарха Кирилла.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.08.2018 07:55
- гость -

Побегут все из vk

0  0
7.08.2018 08:43
- гость -

Второе уголовное дело за неделю по ст экстремизм за картинки в соц. сетях, в Алтайском крае у гебнюков с полицементами крышу сносит, надо быть впереди,больше палок, жопы от стула отрывать не надо и мозги напрягать тоже, а наш край не побратим с КНДР ?

0  0
7.08.2018 08:45
- гость -

Суда за картинку персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу с нимбом ожидает и студент Даниил Маркин, тоже из Барнаула.

0  0
7.08.2018 08:49
777

Безоговорочный лидер по приговорам - "ВКонтакте". Согласно докладу "Совы" за 2017 год, 138 постов, привлекших внимание следователей, были размещены во "ВКонтакте", по 2 - в Facebook, "Живом журнале" и на YouTube.

Судебная практика "Агоры" позволяет делать вывод, что администрация "ВКонтакте" активно сотрудничает со следственными органами, раскрывает данные пользователей, их адреса, телефоны, время выхода в интернет.

0  0
7.08.2018 08:56
- гость -

Еще одно дело — против 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина. Поводом стали несколько сохраненных картинок во "ВКонтакте", в числе которых карикатура на патриарха Кирилла.

А бывший фарцовщик что ли Бог, что на него нельзя карикатуру рисовать? А если бывший фарцовщик называет неверующих грешниками, то это оскорбляет мои чувства атеиста и где тогда закон о защите чувств неверующих? А президент понимает, что права атеистов нагло и тупо нарушаются? иЛИ гарант уже ничего не понимает, кроме того, что его дружкам и ему всё мало денег и надо давить людей налогами и закрыть им, желательно на 146%, доступ к медицине, что воплощается в жизнь семимильными шагами, в отличие от создания 25 000 000 рабочих мест и роста ввп.

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