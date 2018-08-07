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Томенко: реализация важных проектов в Тальменском районе продолжается

, ИА "Амител"
В муниципалитете построят новую школу и дамбу

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае принято решение до сентября следующего года капитально отремонтировать 50 школьных спортзалов. Реализовать проект планируется за счет средств краевого и федерального бюджетов. Заявление об этом 3 августа сделал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочего визита в Тальменский район.

Одним из спортзалов, вошедших в новую региональную программу, стал объект в селе Озерки. Ремонт спортзала в местной СОШ может быть завершен уже к концу октября. Таким образом, с наступлением второй четверти дети смогут заниматься в комфортных условиях, подчеркнул Виктор Томенко.

Добавим, всего на ремонт спортивного зала в Озерках выделено 9,2 млн рублей из краевого бюджета. Будут проведены работы по замене кровли, фасада, оконных блоков, отопительной системы, освещения.

Кроме того, врио губернатора, осмотрев Тальменскую CОШ №3, признал необходимость строительства нового здания для учебного заведения. В настоящее время школа, в которой обучается около 500 человек, располагается в двух помещениях, причем одно из них было возведено еще в довоенный период.

Ранее учебное заведение было включено в губернаторскую программу "85х85". Ввод в эксплуатацию нового здания планировался только на 2024 год, тогда как, согласно оценкам экспертов, нынешнюю постройку можно эксплуатировать еще не более двух лет.

"Надо строить новую школу, она нужна детям и всем жителям села. Такое решение уже рассматривалось на уровне краевых властей. За основу взят типовой проект на 550 учащихся с пристроенным бассейном. Место для строительства уже выбрано. Это дорогостоящий проект, понадобится примерно 500 млн рублей. Но образование сегодня — один из приоритетов развития и страны, и края, и наших муниципалитетов. Необходимо искать возможности, чтобы начать финансирование строительства уже в следующем году", — отметил Виктор Томенко.

Отдельно врио главы региона остановился на вопросе безопасности населенных пунктов Тальменского района в связи с паводком. К слову, для защиты районного центра от затопления паводковыми водами рек Чумыш и Тальменка уже построили три противопаводковые дамбы. В текущем году разработана проектная документация на капремонт правобережной ограждающей дамбы на реке Тальменка. Проведение работ планировалось начать в 2020 году. Их общая стоимость может составить примерно 50 млн рублей.

"Последний паводок в нашем крае принес значительные разрушения. Пришлось привлекать весомые средства, в том числе из федерального бюджета, чтобы хоть как-то компенсировать часть потерь пострадавшим людям. Также необходимы средства на восстановление инфраструктуры. Для того чтобы каждый раз не возвращаться к вопросам спасения людей, объектов социальной сферы и экономики, потом не тратить огромные средства на восстановление, надо принципиально решать вопросы защиты наших населенных пунктов", — резюмировал Виктор Томенко.

Врио главы региона рассказал, что уже дал поручение региональному правительству перенести сроки начала выполнения работ по тальменской дамбе на 2018 год. "Это будет хорошим примером того, как, объединив усилия, мы решаем большие серьезные вопросы безопасности наших сограждан, наших земляков. Это первая и главная задача власти", — сообщил Томенко.

Кроме того, врио председателя правительства Алтайского края высоко оценил работу Единой дежурно-диспетчерской службы Тальменского района, назвав ее одной из лучших в регионе. Добавим, на оборудование и техническое оснащение ЕДДС было направлено порядка 2 млн рублей. Весной 2018 года при прохождении паводка в результате своевременно принятых мер оперативными дежурными ЕДДС удалось не допустить ухудшения обстановки.

Виктор Томенко заметил, что на подобном уровне такие службы должны быть организованы во всех муниципалитетах. "Сегодня в системе РСЧС края необходимо опираться на ЕДДС в муниципальных образованиях: это наши глаза и уши, первые помощники главы района или города. Очень важно, чтобы здесь были созданы соответствующие условия как по персоналу, так и по возможности принимать правильные решения, имея доступ к информационным системам, оперативной связи. ЕДДС Тальменского района — это тот положительный пример,  который нужно тиражировать на весь край", — прокомментировал врио губернатора.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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