Действующая система оплаты труда в ученико-часах себя изжила, она несправедливая и непонятная. В Алтайском крае готовятся принять новую, отраслевую систему. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев.

Корреспондент: Юрий Геннадьевич, сколько сегодня получают учителя Алтайского края?

Юрий Абдуллаев: По данным Росстата за первое полугодие 2018 года, средняя начисленная заработная плата в регионе была чуть более 22 тысяч рублей. Но стоит понимать, что Алтайский край – один из лидеров по перегрузке учителей: в среднем на 1,3-1,5 ставки надо работать учителю, чтобы заработать эти деньги.

Определенные сдвиги в части роста зарплаты были после майских указов президента в 2012 году. Тогда ее удалось немного подтянуть, но потом ее "съели" кризис и инфляция. Сегодня реальная (не номинальная) заработная плата снова на уровне 2012 года.

Корр.: Сколько бюджетников работает в сфере образования в регионе?

Ю.А.: Чуть более 80 тысяч человек, это все специалисты сферы образования, включая высшие учебные заведения. Я подчеркну, заработная плата педагогов и воспитателей школ и детских садов — это обязанность краевого бюджета. Из федерального бюджета зарплату получают преподаватели вузов. Местные бюджеты отвечают за выплату заведующим детскими садами и непедагогическому персоналу.

Корр.: Сегодняшняя система оплаты труда очень напутанная. Можно делать один и тот же объем работы с одним и тем же количеством учеников в классе, но в одной школе получать больше, а в другой меньше. В чем минусы этой системы?

Ю.А.: Действующая система оплаты труда, основанная на ученико-часе, когда-то была прогрессивной. Она была введена в 2008-2009 годах и нужна была, чтобы уйти от "уравниловки" и привести в порядок сеть. Но время прошло, от этой системы уже отказались большинство регионов России и все регионы Сибири, кроме Алтайского края, республик Алтай и Бурятия.

Эта система несправедливая. Учитель одинаково готовится к уроку в 5 "А" и 5 "Б". Но в 5 "А" 15 учеников, а в 5 "Б" – 30. За один и тот же урок в разных классах учитель получит по-разному. И больше там, где больше учеников. Да, количество учеников имеет значение при проверке тетрадей, например, но такая единица, как урок, должна оцениваться одинаково. Люди, далекие от педагогики, некоторые чиновники и даже директора школ уверены: чем больше в классе учеников, тем сложнее вести урок. Я, как учитель со стажем, говорю: тяжелее работать с небольшим классом. Меньшее количество детей приходится больше занимать. В большом же классе самоорганизация урока позволяет учителю меньше тратить энергии.

Базовая часть оплаты труда учителя по каждому классу рассчитывается исходя из количества учеников. Расчетный листок у учителя – это несколько листов А4 мелким шрифтом, и в этих бумагах очень сложно разобраться. В год профсоюз образования проводит около 300 проверок образовательных организаций. В 90% случаев находим ошибки в начислении. Только по прошлому году с нашей помощью возвращено недоплаченных 20 млн рублей.

Что же касается стимулирующей части — выплат по баллам, доплаты за участие и победы учеников в олимпиадах, за инновационные разработки педагогов — это, по сути, премия. Да, в хорошие времена это существенная прибавка к окладу. Но стимулирующая часть как раз "режется" первой при нехватке средств. Например, в Солонешенском районе уже несколько лет вообще не получают стимулирующих выплат.

Корр.: Вы предлагаете отказаться от этой системы?

Ю.А.: Да, в рамках рабочей группы совместно с краевым министерством образования мы решили отходить от этой архаичной системы в течение этого года. Об этом мы говорили на встрече с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко и пришли к общему мнению: повышение окладов — задача №1, введение новой системы оплаты труда — задача №2.

Корр.: Какую систему вы предлагаете на замену?

Ю.А.: Систему, основанную на окладах и базовых ставках. То есть основное здесь именно оклад, который должен быть не менее 70% от общего объема заработной платы. И он не зависит от количества учеников в классе. Плюс к нему компенсационные и стимулирующие выплаты. Это более справедливая и стабильная система.

Эти оклады не будут едиными по стране, как того иногда просят учителя. Призывы искусственно уравнять доходы учителя в Барнауле и Москве — это популизм. Но будет установлен диапазон окладов по группам учреждений и специальностей.

Корр.: Но от смены системы денег больше не станет.

Ю.А.: Да, деньги внезапно не появятся. Да, просто смена системы проблему не решает. Нужно в целом повышать финансирование сферы образования. По оценке аналитического центра при правительстве России, действующий норматив на одного ученика покрывает в Алтайском крае потребность только на 38%. То есть в идеале средств должно быть на две трети больше.

Так и Виктор Томенко на встрече с профсоюзами отметил, что для роста зарплат бюджетников экономике края нужны системные изменения. Отрадно, что впервые за долгие годы власть говорит о проблемах низких зарплат и доходов населения открыто. При предыдущем губернаторе наши слова о низкой заработной плате вызывали только негативную реакцию.

Но если мы сейчас не изменим саму систему, то любые новые денежные вливания будут только временной мерой.

Корр.: 1 мая 2018 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России сравнялись. В Алтайском крае МРОТ поднялся до 11 163 рублей. Для бюджетников что-то изменилось? Были опасения, что денег на всех не хватит и будет очередная оптимизация.

Ю.А.: Я еще весной этого года говорил, что в большом количестве учреждений проводится процедура сокращения штата, в том числе и за счет сокращения управленческого персонала, перевода технического персонала на 0,8 ставки и даже сокращения педагогов. В целом сама идея повышения МРОТ позитивна, мы долго добивались, чтобы минимальный размер оплаты не был ниже прожиточного минимума. Да, деньги вливались и будут, но их недостаточно. На повышение МРОТ в прошлом году, по нашим оценкам, дали только 60%, остальные изыскивали из имеющегося штатного расписания. Примерно то же и в этом году.

Повысившийся МРОТ обнажил еще одну проблему — проблему низких окладов. Сегодня молодой учитель, придя в школу на ставку, получит меньше, чем техничка, которой будет начислено по МРОТ. Да, ему тоже доплатят до минимального размера оплаты труда. Но мы должны понимать, что до этого он пять лет учился в университете, он — квалифицированный специалист. Потому одна из главных наших задач сегодня — добиваться повышения окладов.