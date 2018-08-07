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Хорошо, что разобрались, или Как на Алтае указ Путина по школе выполняют

, ИА "Амител"
Шесть новых педагогов придут работать в школу с 1 сентября

В июне 2018-го о школе в селе Старая Суртайка говорили чуть ли не по всей России. Тогда местные жители обратились на "Прямую линию" с президентом страны. Люди просили сохранить очаг образования и культуры. Глава государства поручил взять эту проблему на особый контроль.

Сегодня кажется, что эта школа ничем не отличается от остальных сельских учреждений. Территория благоустроена, внутри здания завершаются ремонтные работы. Вроде бы почти все готово к началу нового учебного года. А вот внимания к этому объекту, по понятным причинам, больше, чем к другим сельским школам.

Проверить, как идут работы в Старосуртайской школе, приехал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. На встречу с главой региона пришли и те, кто обращался к Владимиру Путину во время "Прямой линии". Женщины говорят, что не зря они попросили президента взять на контроль эту школу. Иначе бы, говорят жители, школу так капитально не отремонтировали бы.

"Напугали всю страну, что школа будет закрываться. А она и не собиралась закрываться. Ну и хорошо, слава богу, разобрались. Все включились и ремонт сделали", — ответил Виктор Томенко.

Строители уже частично заменили кровлю, отремонтировали фундамент, центральный и запасной вход, заменили козырьки, заменили половину окон. Также проведен косметический ремонт внутри здания. В частности, преобразился спортивный зал, налажено освещение на первом этаже, постелен линолеум, к раковинам проведена горячая вода. Всего на работы было выделено 3,1 миллиона рублей. Порядка 250 тысяч рублей из районного бюджета направлено на приобретение учебников и современных методических материалов.

На вопрос, довольны ли вы, что о школе заговорили на федеральном уровне, директор школы Лариса Сафронова тоже отвечает утвердительно.

"Вниманием таким мы очень довольны. Будет меньше внимания Роспотребнадзора. Мы выполнили все основные требования. Если бы не было обращения жителей, мы бы не смогли сделать такой хороший, капитальный ремонт. Внутри заменено электроосвещение. Ограда была в ужасном состоянии, столбы были перекошены. Теперь все выровняли и покрасили. Внимания требует и замена парт в некоторых кабинетах, но, я думаю, мы это в рабочем порядке решим", — рассказала Лариса Сафронова.

Также решен вопрос подвоза учеников из поселка Мост-Иша (двое учащихся) и села Новая Суртайка (19 учащихся). На занятия дети будут ездить на новом автобусе ПАЗ. Его Красногорскому району выделили по государственной программе развития образования и молодежной политики в Алтайском крае.

"Мы проверили, как идет исполнение уже принятых решений. По школе их было несколько. Первое – обеспечить педагогами школу так, чтобы в полном объеме потребность была закрыта. Сегодня мне руководство района и школы доложило, что все 12 преподавателей, которые здесь должны работать, набраны. Вторая задача была провести небольшой ремонт в школе, она рассчитана более чем на 100 человек. Но в этом году здесь будут учиться только 36. Тем не менее вся инфраструктура — помещения, гардероб, спортзал, актовый зал, кабинеты — все должно быть готово к началу учебного процесса", — добавил Томенко.

Тем временем в селе Андроново Тюменцевского района Алтайского края жители организовали краудфандинговый проект. Всем миром сельчане собирают деньги на реконструкцию сельского клуба. Также необходим ремонт сельской школы.

Журналист телеканала "Дождь" побывала в селе и выяснила, что родители учеников и другие жители готовы своими руками восстанавливать учреждения, чтобы дети могли продолжить обучение.

СМИ пишет, что вопрос со школой для районной администрации решенный: отремонтировать спортзал и перенести туда Дом культуры. Ведь, как считает глава района Иван Дитц, содержать одно здание проще, чем распыляться на два.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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