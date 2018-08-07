Фото: avito.ru
Коттедж площадью 125 квадратных метров на участке в 77 соток продают в Тальменском районе Алтайского края за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в 96 километрах от Барнаула. Дом находится рядом с рекой Чумыш в селе Зайцево.
Усадьба построена из бруса. На первом этаже имеется большой холл, кухня — студия. На втором этаже — четыре комнаты.
На благоустроенном участке имеется баня, дом для гостей и персонала, большой погреб, а также просторная терраса с зоной барбекю. Также на территории расположен бассейн с очисткой.
Усадьба охраняется.
Комментарии
деревяха за 10 лямов.....