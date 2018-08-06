Департамент труда и социальной защиты Москвы представил список самых востребованных вакансий за первые шесть месяцев 2018 года, сообщает "Интерфакс".
Среди служащих популярностью пользуются вакансии охранников, консультантов, учителей иностранного языка, полицейских, страховых агентов, менеджеров, а также военнослужащих по контракту.
Среди рабочих профессий востребованы вакансии водителя автомобиля, продавца-консультанта, каменщика, машиниста электропоезда, повара и арматурщика.
В сфере низкоквалифицированных работников востребованы вакансии уборщиков и дворников.
По данным департамента, на 1 июля было открыто 162 тыс. вакансий, среди которых 50% — для рабочих. При этом в столице зарегистрировано 25,4 тыс. безработных, что на 12,4% меньше, чем в январе. В июле уровень безработицы составил 0,35%, а в январе этот показатель был 0,42%, заметили в департаменте.
Ранее Росстат сообщил, что в России средняя зарплата за шесть месяцев возросла и составила 42,5 тыс. руб., что на 11,2% больше показателей за аналогичный период 2017 года.
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