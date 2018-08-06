Владимир Винокур рассказал о смерти матери

Российский артист Владимир Винокур на своей странице в Instagram сообщил трагическую новость о смерти своей матери Анны Юльевны, которая скончалась на 97-м году жизни.
"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ, РОДНАЯ!" — написал Винокур.
Коллеги поддержали артиста. Свои соболезнования выразила Елена Воробей: "Господи! Скорбим вместе с Вами, дорогой Владимир Натанович".
Не остался в стороне и Евгений Петросян. Несмотря на судебные тяжбы с супругой, он нашел минутку и поддержал коллегу. "Соболезную! Крепись, Володя! Царство Небесное твоей матушке! Мы ее никогда не забудем! Пишу из самолета, сейчас взлетаю. Там, в облаках, я мысленно с тобой", — написал Петросян.
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