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Немецкие пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт

, ИА "Амител"
На фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air пришли более 75 000 человек

Фото: nordica.spb.ru

Два пожилых немца ушли из дома престарелых и направились на рок‐фестиваль Wacken Open Air, сообщает телеканал 360 со ссылкой на The Sun.

Беглецы собирались послушать Judas Priest, In Flames, Arch Enemy и других легенд. Сотрудники приюта практически сразу заметили отсутствие пенсионеров, забили тревогу и обратились в полицию. Меломанов удалось найти только в 3 часа ночи. Офицер полиции рассказал, что они были "дезориентированы и ошеломлены", но тем не менее согласились уехать со стражами порядка.

"Им, очевидно, понравился рок-фестиваль", - отметил представитель правоохранительных органов Мерл Неуфельд, комментируя случившееся телеканалу Norddeutscher Rundfunk.

Дом престарелых быстро прислал машину за престарелыми рокерами, и те отправились домой.

На фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air пришли более 75 000 человек. Легендарное мероприятие прошло в 29-й раз и продолжалось четыре дня.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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