Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк поделился с RT прогнозом увеличения турпотока до конца года в связи с популярностью Крымского моста.
"Думаю, что мы в этом году побьём четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины, там было больше 6 млн. Я думаю, что до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьем", — отметил депутат.
По его словам, помимо Крымского моста на положительную динамику турпотока повлияли новый терминал международного аэропорта "Симферополь", тоже открытый в 2018 году, и развитие туристической инфраструктуры Крыма.
"Все это дало прирост 25% по сравнению с прошлым годом. И каждый из этих моментов сыграл очень важную роль, в том числе и Крымский мост… По всем запросам более 90% жителей России хотят лично по нему проехаться", — сказал Черняк.
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