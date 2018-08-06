Актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра

Актриса Анна Соколова умерла на сцене Прокопьевского драматического театра на 50-м году жизни, сообщается на сайте театра.
Отмечается, что инцидент произошел во время репетиции спектакля "Ханума" в субботу, 4 августа.
"Яркая, талантливая, Анна приковывала к себе взгляды и сердца зрителей в главных ролях не только выдающихся пьес отечественной, но и мировой драматургии <...> Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останется в золотом фонде театральной памяти", — говорится в сообщении.
Церемония прощания с артисткой прошла в городе Прокопьевске в понедельник, 6 августа.
Ранее сообщалось, что актер Виктор Черненко скончался в Москве на 57-м году жизни.
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