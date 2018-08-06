Росстат сообщил, что средние розничные цены на бензин в России в июле впервые в 2018 году снизились в месячном выражении (по сравнению с июнем) на 0,2%, сообщается на сайте ведомства.
"Четвертый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%. При этом цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%", — говорится в заявлении ведомства.
Впрочем, ранее Росстат говорил такие же слова, когда сводил данные в июне. Тогда, как сообщало ведомство, "цена бензина марки Аи-92 на 18 июня снизилась на 6 копеек и составила 41,68 рубля за литр, Аи-95 уменьшилась на 1 копейку — до 44,68 рубля, Аи-98 снизилась на 2 копейки — до 49,72 рубля".
Весной в России произошел резкий скачок цен на бензин. В мае лишь за месяц цены на автомобильное топливо в пять раз обогнали уровень годовой инфляции.
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