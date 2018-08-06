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Медведев назвал последствия вступления Грузии в НАТО

, ИА "Амител"
Он отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить

Фото: theins.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM", что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный" конфликт, пишет РБК.

"Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", — сказал Медведев.

Он отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить. Также он заявил, что не было "никакой неизбежности".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва "крайне негативно" отреагирует, если Украина и Грузия вступят в НАТО. Он добавил, что это является прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности России.

В августе 2008 года на фоне обострения конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил об операции по принуждении к миру в зоне конфликта, в Грузию были направлены российские войска. Боевые действия закончились 12 августа. Спустя две недели, 26 августа, Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Грузия эти государства не признает. После конфликта в 2008 году была создана комиссия НАТО — Грузия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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