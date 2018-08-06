Президента Украины Петра Порошенко, который, как сообщают украинские СМИ, уже неделю не появлялся на работе, сфотографировали в одном из ресторанов Киева, пишет LIFE.
"Ужинаем с друзьями, и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото", — рассказал украинец Ярослав Макитра.
Макитра уточнил, что застал Порошенко за семейным ужином в ресторане перуанской кухни Manu.
Судя по фотографии, за столом сидят супруга главы государства Марина Анатольевна, его дочери — Евгения и Александра, а также один из сыновей — Михаил или Алексей.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко не появлялся на своем рабочем месте с 30 июля, после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата. Пользователи соцсетей предположили, что он "ушел в запой".
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