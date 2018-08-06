Великобритания намерена запросить у властей России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Guardian.
Издание сообщает со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности, что запрос на экстрадицию будет подан Королевской уголовной прокуратурой, которая близка к завершению расследования. Имена подозреваемых не называются.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и Скрипали. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Лондон вновь обвинил в отравлении Россию, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность вновь категорически отрицает.
Стоит отметить, что Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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