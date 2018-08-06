Четырех россиян задержали в США по подозрению в отмывании денег

ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило Генеральное консульство в Нью-Йорке, сообщает "РИА Новости".
"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", — говорится в сообщении консульства в Twitter.
В дипмиссии отметили, что одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется. Российские дипломаты заявили, что держат ситуацию на особом контроле.
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