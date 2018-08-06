Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Петросяна

Евгений Петросян предложил Елене Степаненко при разделе имущества забрать квартиру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
"Есть огромная квартира, вы о ней даже не знаете. Она составляет, наверное, половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене. Но она отказалась и требует большую часть всего. Процентов восемьдесят, наверное", — заявил Жорин.
Он назвал подобные условия унизительными для своего клиента.
Жорин также потребовал отвода судьи, которая ведет бракоразводный процесс. По его мнению, она не сделала необходимых шагов для заключения мирового соглашения между сторонами. Жорин заявил, что это заставляет сомневаться в непредвзятости судьи.
Ранее сообщалось, что общее имущество супругов оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. Первые сообщения об их разводе появились 3 августа. Причины расставания пока не разглашаются.
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