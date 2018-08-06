Mail.ru Group призвала провести амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях.
В компании отметили, что реакция правоохранительных органов на подобные действия в интернете зачастую оказывается "немотивированно жесткой" и "не соответствуют потенциальной угрозе".
"Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", — говорится в сообщении компании.
Во время последней "Прямой линии с Путиным" президент России Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить "до маразма и абсурда". После депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за подобные действия.
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