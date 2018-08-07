Суд вернул москвичу иск к Дудю с требованием удалить интервью рэперов

Жителю Москвы Роману Масленникову вернули иск, в котором он просил обязать журналиста и блогера Юрия Дудя удалить некоторые интервью с его канала на YouTube, в которых упоминаются наркотики, сообщили в Измайловском районном суде столицы, передает ТАСС.
"Иск возвращен заявителю. Ранее он был оставлен без движения, истцу дали время для исправления недостатков, но они устранены не были", — сказал представитель суда.
В начале июня Масленников подал иск к Дудю о компенсации морального вреда на 1 рубль с требованием удалить видеоинтервью на канале "вДудь", где, по мнению истца, пропагандируется употребление запрещенных веществ.
В частности, речь шла об интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой.
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